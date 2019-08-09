Старооскольские оперативники задержали специалистку по снятию порчи

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-09T11:46:34+03:00

После проведения магического обряда из квартиры пенсионерки пропали 18 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На днях полицейские предупреждали белгородцев о мошенниках, обирающих жителей региона под предлогом снятия порчи. Вчера старооскольские оперативники задержали очередную представительницу необычной профессии. Ею оказалась 43-летняя жительница соседнего региона с криминальным прошлым.

По предварительным данным, 7 августа аферистка с протянутой рукой постучалась в квартиру 83-летней пенсионерки. Искусно изобразив отчаяние и поплакавшись бабушке на жизнь, злоумышленница с легкостью вошла к ней в доверие. В итоге старушка впустила незнакомку к себе домой.

Во время общения гостья почувствовала негативную атмосферу. С видом крупного специалиста в области магии она сразу же диагностировала – на квартиру наложена порча, после чего благородно предложила помощь в избавлении от нее. Для проведения магического ритуала аферистка попросила пожилую хозяйку передать ей все имеющиеся накопления. Якобы их требовалось очистить от негативной энергии. Взяв руки 18 тысяч рублей, злоумышленница отправилась проводить обряд и незаметно скрылась.

Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям. К моменту задержания подозреваемая успела распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Предполагаемая аферистка может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU