2019-08-09T11:02:05+03:00
Общество

Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

Система видеонаблюдения за внешним периметром стадиона включает более 400 видеокамер
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Объект предоставления услуг – «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».Объект предоставления услуг – «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».
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По итогам открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг АО «УК «Динамо» на ближайшие три года. По договору национальный провайдер предоставляет выделенный интернет-канал для корпоративной связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, телефонную связь и цифровое телевидение. Для бесперебойного оказания услуг во время проведения мероприятий на стадионе зарезервированы два канала связи.

Компания также подключила инфраструктуру заказчика к ЕСДОУ Москвы, чтобы повысить безопасность. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил сопряжение систем оповещения стадиона с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

- У «Ростелекома» крупнейшая магистральная сеть в стране. Мы накопили богатейший опыт телекоммуникационной поддержки спортивных мероприятий любого масштаба. Компания гарантирует надежность на уровне мировых стандартов, обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные сроки подключения. Для решения бизнес-задач мы предлагаем заказчикам современные цифровые решения: защиту от DDoS-атак, развертывание Wi-Fi-сетей с авторизацией и выделение адресного пространства, - поделился Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Услуга «Интернет» для бизнеса от «Ростелекома» – это доступ в Сеть на высокой скорости, подключение в любом регионе России, гибкие тарифные планы, круглосуточная линия техподдержки, а также возможность использования современных цифровых сервисов. Подробности и условия оказания услуг можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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