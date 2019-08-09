2019-08-09T12:38:42+03:00
Происшествия

Транспортные полицейские Белгорода оперативно раскрыли кражу из поезда

Местный житель тайно похитил из служебного купе принадлежащий проводнику сотовый телефон и скрылся
Ирина ТАРАСОВА
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Транспортные полицейские Белгорода оперативно раскрыли кражу из поезда.Транспортные полицейские Белгорода оперативно раскрыли кражу из поезда.Фото: "КП" Архив
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В дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление от проводника поезда, прибывшего из Москвы. Мужчина сообщил, что после высадки пассажиров на станции Белгород состав направился в парк отстоя поездов дальнего следования, где он и обнаружил пропажу своего мобильного телефона. Сумму ущерба потерпевший оценил в 11 тысяч рублей. Похитителем оказался 50-летний местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудниками транспортной полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении хищения.

Выяснилось, что прогуливаясь в районе железнодорожной станции, мужчина увидел прибывший поезд и, дождавшись, когда пассажиры его покинут, зашел в состав. В одном из вагонов в служебном купе он заметил сотовый телефон и, воспользовавшись тем, что проводник занят подготовкой к отправлению поезда в депо, забрал его. Затем злоумышленник убрал мобильник в старый брошенный кроссовок и спрятал в кустах, планируя потом продать его скупщику. Но был задержан сотрудниками Белгородского ЛО МВД России на транспорте. Похищенное изъято.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU

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