Во время потасовки на одной из старооскольских баз отдыха мужчина серьезно пострадал при падении

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-09T10:25:05+03:00

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На днях в одну из старооскольких больниц с территории местной базы отдыха доставили 31-летнего мужчину с травмой головы. Медики сообщили о поступившем пациенте в полицию.

Участковый уполномоченный выяснил, что оскольчанин пострадал в ходе конфликта с 18-летним парнем. По предварительным данным, отдыхавшие на базе компании повздорили между собой. Выяснение отношений закончилось тем, что молодой человек ударил 31-летнего мужчину и тот упал прямо головой на асфальт. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело. Он может оказаться под арестом на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU