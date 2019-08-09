2019-08-09T10:03:09+03:00
Общество

Белгородская область вошла в пятерку подавших заявку на президентские гранты

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов подали заявку 7845 некоммерческих организаций
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская область вошла в пятерку подавших заявку на президентские гранты.Белгородская область вошла в пятерку подавших заявку на президентские гранты.Фото: "КП" Архив
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Завершился прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества 2019 года. Белгородская область вошла в пятерку лидеров по количеству заявок. Всего свои проекты представили 7846 некоммерческих организаций из всех регионов России.

На третьем месте по количеству заявок (после Москвы и Санкт-Петербурга) оказалась Волгоградская область – оттуда поступило 379 заявок. После нее следуют Республика Башкортостан (323) и Белгородская область (283), причем последняя вошла в пятерку лидеров впервые.

Самым популярным грантовым направлением стала «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — по нему представили 16% всех проектов (1480 заявок). Следующие по популярности – «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (1159 проектов) и «сохранение исторической памяти» (1125).

Чаще всего НКО запрашивают поддержку в размере от 500 тыс.яч до 3 млн рублей. Таких проектов больше половины – 4848 (53%). Треть заявок — это проекты на сумму менее 500 тысяч рублей – 2699 (30%).

Итоги конкурса ФПГ подведут к 14 октября, между некоммерческими организациями распределят до 4,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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