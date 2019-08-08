Белгородец всего за один день стал богаче более чем на 3.5 миллиона рублей
Только вчера мы рассказывали историю удачи строителя из Белгородской области Джейхуна Шафиева, который выиграл квартиру стоимостью 1,4 миллиона, а сегодня в Белгороде появился новый миллионер! Белгородец угадал «5 из 36» и стал обладателем более 3,5 миллионов рублей.
В четверг, 8 августа, в лотерее был разыгран приз 7 180 476 рублей, обладателем половины которого стал житель Белгорода. Счастливый билет он купил всего за 40 рублей, а богаче стал на 3 590 238 рублей.
Имя победителя пока неизвестно, понятно лишь, что победу он одержал в тираже 10710. Не знаем мы и его стратегии, но надеемся, счастливчик сам расскажет о ней, когда приедет для оформления выигрыша.
Вторая половина приза осчастливила также неизвестного пока жителя Москвы. Кстати, оба победителя правильно угадали пять чисел в первом поле, но не отгадали число во втором поле. Поэтому они разделили сумму приза на двоих.
ИСТОЧНИК KP.RU