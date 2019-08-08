СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-08T17:54:39+03:00

Белгородец всего за один день стал богаче более чем на 3.5 миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

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Только вчера мы рассказывали историю удачи строителя из Белгородской области Джейхуна Шафиева, который выиграл квартиру стоимостью 1,4 миллиона, а сегодня в Белгороде появился новый миллионер! Белгородец угадал «5 из 36» и стал обладателем более 3,5 миллионов рублей.

В четверг, 8 августа, в лотерее был разыгран приз 7 180 476 рублей, обладателем половины которого стал житель Белгорода. Счастливый билет он купил всего за 40 рублей, а богаче стал на 3 590 238 рублей.

Имя победителя пока неизвестно, понятно лишь, что победу он одержал в тираже 10710. Не знаем мы и его стратегии, но надеемся, счастливчик сам расскажет о ней, когда приедет для оформления выигрыша.

Вторая половина приза осчастливила также неизвестного пока жителя Москвы. Кстати, оба победителя правильно угадали пять чисел в первом поле, но не отгадали число во втором поле. Поэтому они разделили сумму приза на двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU