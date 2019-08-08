2019-08-08T16:49:56+03:00
Спорт

В Белгороде прошел «День спорта с Росгвардией!»

Военизированная эстафета и товарищеский футбольный матч прошли накануне 80-летия Дня физкультурника
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В преддверии празднования 80-летия Дня физкультурника Управление Росгвардии по Белгородской области провело военизированную эстафету и товарищеский футбольный матч для школьников и воспитанников военно-патриотических клубов области под девизом «День спорта с Росгвардией!»

На спортивной базе Шуховского лицея Белгорода сороевнеовадись более 30 подростков – представители ВПК «Север», ВПК «Барс», а также команда «Белые львы», представляющая Шуховский лицей.

Спортивные состязания начались с военизированной эстафеты. Ребятам предстояло отжаться, пробежать стометровку, экипироваться в средства бронезащиты, после чего перенести ящик с боеприпасами. Следующим этапом соревнований стали подтягивания на высокой перекладине и перетягивание каната. Завершилось спортивное мероприятие товарищеским футбольным матчем.

Начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник отметил: «Мы постоянно организуем для детей не только уроки мужества, но и спортивные мероприятия, стараемся формировать у подростков стремление к здоровому образу жизни, ведь, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух».

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Белые львы». Командам-победителям выручили грамоты и сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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