В Белгороде арестованное имущество на общую сумму 53 миллиона рублей уйдет с торгов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-08T15:33:16+03:00

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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях пройдут торги. 15 августа 2019 года на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по исполнительным производствам, переданное судебными приставами-исполнителями УФССП России по Белгородской области по 33 лотам на общую сумму 53 миллионов рублей. В том числе земельный участок, дом, квартиры и прочее имущество должников.

Так, с торгов уйдут: земельный участок площадью 836 квадратных метров, жилой дом площадью 98 квадратных метров, расположенные в Белгороде (начальная продажная цена 3 147 200 рублей); квартира площадью 131,7 квадратный метр., расположенная в Белгороде (начальная продажная цена 4 594 400 рублей); квартира площадью 74,2 квадратных метров, расположенная в Белгороде (начальная продажная цена 5 000 000 рублей); квартира площадью 76,3 квадратных метров, расположенная в Белгороде (начальная продажная цена 2 182 800 рублей); квартира площадью 59,1 квадратных метра, расположенная в Белгороде (начальная продажная цена 2 362 640 рублей); нежилое торговое здание площадью 374,5 квадратных метра, расположенное в Белгороде (начальная продажная цена 4 393 170,60 рублей).

Торги состоятся 15 августа 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д.6 каб.1. С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU