СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-08T13:05:56+03:00

Акция в Белгороде: подарить на 1 сентября один букет учителю, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность. Фото: "КП" Архив

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В этом году мероприятие пройдет в третий раз. Суть акции проста: вместо множества букетов на 1 сентября подарить учителю один большой букет от всех учеников, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. В Белгороде эти средства пойдут на помощь тяжелобольным детям, подопечным детской паллиативной службы БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

Руководитель благотворительной организации Евгения Кондратюк подчеркнула, что «эта прекрасная акция завоевала особое место в сердце учителей, учеников и родителей. Так дети учатся доброте и милосердию. По сути, это их первое знакомство с благотворительностью. А у взрослых есть возможность преподнести детям важнейший жизненный урок – урок доброты и взаимопомощи».

С каждым годом благотворительная акция привлекает все большее внимание учителей, школьников и родителей. В прошлом году в ней приняли участие свыше ста классов из школ Белгородской области и Москвы.

«Цветы должны быть живыми и дети тоже должны быть живыми. Я решила поддержать эту акцию и распространить информацию у себя в Губкине. Это важно - помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказывает активистка Виктория из Губкина.

Чтобы принять участие в акции нужно перейти по ссылке и заполнить анкету. Организаторы акции обращают внимание на то, что перед заполнением анкеты обязательно нужно обговорить участие вашего класса с родителями одноклассников. Далее с вами свяжется координатор и расскажет, где можно получить флажки, стикеры для школьников и открытку для учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU