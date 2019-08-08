Белгородец, член паралимпийской сборной вновь стал лучшим в соревнованиях по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-08T09:45:14+03:00

Андрей Кожемякин завоевал две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате России. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

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С 1 по 7 августа в Краснодаре проходил чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Белгородской области выступал сотрудник Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин, многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и кубков мира, член паралимпийской сборной страны по пулевой стрельбе. Он завоевал две золотые медали в упражнениях В-1 и В-7. Также его копилка пополнилась еще и серебряной медалью в упражнении В-3.

В общем зачете команда Белгородской области, в которую входил Андрей Кожемякин, также оказалась сильнейшей, заняв первую ступень пьедестала.

Всего же за медали Всероссийского старта вели борьбу 69 спортсменов из 20 регионов страны.

Андрей работает диспетчером службы пожаротушения в Главном Управлении МЧС России по Белгородской области, ежедневно, в свободное от работы время, уделяя серьезное внимание тренировкам. В его распорядке дня – занятия пулевой стрельбой по 4-5 часов, а также обязательная физическая подготовка в тренажерном зале. Благодаря постоянным тренировкам и целеустремленности он – многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и кубков мира, член паралимпийской сборной страны по пулевой стрельбе.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Коллектив Главного управления МЧС России по Белгородской области поздравляет наших спортсменов с достойными результатами!

ИСТОЧНИК KP.RU