Строитель из Белгородской области выиграл в лотерею квартиру

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-07T14:05:26+03:00

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Строитель из Белгородской Джейхун Шафиев области стал обладателем квартиры стоимостью 1 400 000 рублей. Ему повезло в 347-м тираже «Жилищной лотереи». Деньги за квартиру он намерен вложить в строительство собственного дома.

Заветный билет мужчина, который работает строителем, купил в лотерейном киоске. «А когда проверял результаты тиража и увидел свой выигрыш, так обрадовался, что и не передать словами, - говорит счастливчик. – «Помню, в тот день я не мог уснуть от избытка положительных эмоций. Буду дальше участвовать в «Жилищной лотерее». Очень хочу выиграть трехкомнатную квартиру в Москве. Надеюсь, мне снова повезет».

ИСТОЧНИК KP.RU