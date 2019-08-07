Белгородские оперативники задержали прикорнувшего за рулем угонщика

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-07T14:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях житель одного из сел Волоконовского района вышел во двор и обнаружил, что его «Жигуленка» нет на месте. Мужчина сразу же сообщил об угоне в полицию. Оперативники быстро разыскали и машину, и предполагаемого угонщика. Выяснилось, что на «пятерку» позарился 27-летний сосед автовладельца.

По предварительным данным, на ночь глядя парень воспылал чувствами и решил во что бы то ни стало навестить в Курской области свою возлюбленную. Прямого рейса, похоже, не было, и молодой человек беззастенчиво воспользовался машиной соседа. Благо тот забыл ключи в замке зажигания. Правда, до подруги угонщик так и не добрался. Уже под Новым Осколом его сморило. Притомившись, парень погрузился в сон прямо в соседской «пятерке». На тот момент он еще не знал, что дальше события будут развиваться, как в песне Высоцкого – «разбудит утром не петух, прокукарекав, сержант поднимет, как человека». Оперативники прервали сон романтика и задержали его.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту угона возбуждено уголовное дело. Поездка к возлюбленной может стоить молодому человеку до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU