В Белгороде погаснут экраны телевизоров
В Белгороде 19 августа с 9.00 до 16.00 погаснут экраны телевизоров. Цифровое вещание выключат горожанам в связи с техническими работами.
Об остановке цифрового эфирного телевещания на станции «Белгород» сообщи ли в пресс-службе губернатора Белгородской области.
На станции будут проходить технические работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, сообщают в «Белгородском ОРТПЦ».
Ведомство приносит свои извинения горожанам за возможные неудобства. И просит с пониманием отнестись к проведению работ, которые создадут некоторые проблемы во время просмотра телепередач.
ИСТОЧНИК KP.RU