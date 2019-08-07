2019-08-07T12:26:19+03:00
Общество

В Белгороде погаснут экраны телевизоров

Цифровое вещание выключат горожанам в связи с техническими работами
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде погаснут экраны телевизоров.В Белгороде погаснут экраны телевизоров.
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В Белгороде 19 августа с 9.00 до 16.00 погаснут экраны телевизоров. Цифровое вещание выключат горожанам в связи с техническими работами.

Об остановке цифрового эфирного телевещания на станции «Белгород» сообщи ли в пресс-службе губернатора Белгородской области.

На станции будут проходить технические работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, сообщают в «Белгородском ОРТПЦ».

Ведомство приносит свои извинения горожанам за возможные неудобства. И просит с пониманием отнестись к проведению работ, которые создадут некоторые проблемы во время просмотра телепередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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