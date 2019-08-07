Житель Валуек предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-07T10:22:44+03:00

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Транспортные полицейские Белгорода завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего безработного жителя Валуек. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Мужчину, ранее привлекаемого за аналогичное преступление, повторно задержали с марихуаной транспортные полицейские.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на железнодорожной станции Валуйки в районе остановочной платформы Трошино был задержан и доставлен в дежурную часть молодой человек. В ходе проведения процедуры личного досмотра в кармане его спортивных брюк было обнаружено и изъято, согласно проведенной экспертизе, более 74 граммов марихуаны. Правонарушитель признался, что собрал дурманящее вещество в одной из частей города с дикорастущих кустов конопли для личного потребления.

Дознанием также установлено, что данный гражданин год назад уже задерживался транспортными полицейскими за аналогичное преступление, был осужден и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Урок им усвоен не был.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Валуйский районный суд Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU