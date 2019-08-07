Белгородские приставы арестовали комбайн за долги
Судебные приставы Ровеньского районного отдела вынуждены были наложить арест на комбайн, выполняя решение Арбитражного суда Воронежской области. Сумма задолженности сельскохозяйственного предприятия индивидуальному предпринимателю, учитывая договор поставки, судебные расходы и государственную пошлину, составила 898 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель вручил руководству предприятия постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредил о последствиях, если сроки добровольной оплаты задолженности не будут соблюдены, а также наложил арест на комбайн РСМ-100 «Дон-680М».
Если должник в установленные Федеральным законом «Об исполнительном производстве» в срок не оплатит задолженность, то арестованное имущество после процедуры оценки будет передано на принудительную реализацию, а денежные средства, полученные в результате торгов, перечислят взыскателю в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU