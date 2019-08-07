2019-08-07T09:15:51+03:00
Общество

Белгородские приставы арестовали комбайн за долги

В Ровеньском районе сельскохозяйственный кооператив задолжал почти миллион рублей индивидуальному предпринимателю
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы Ровеньского районного отдела вынуждены были наложить арест на комбайн, выполняя решение Арбитражного суда Воронежской области. Сумма задолженности сельскохозяйственного предприятия индивидуальному предпринимателю, учитывая договор поставки, судебные расходы и государственную пошлину, составила 898 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству предприятия постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредил о последствиях, если сроки добровольной оплаты задолженности не будут соблюдены, а также наложил арест на комбайн РСМ-100 «Дон-680М».

Если должник в установленные Федеральным законом «Об исполнительном производстве» в срок не оплатит задолженность, то арестованное имущество после процедуры оценки будет передано на принудительную реализацию, а денежные средства, полученные в результате торгов, перечислят взыскателю в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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