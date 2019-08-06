СберСервис будет обслуживать технику банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-06T16:47:36+03:00

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В общей сложности сервис охватит более 5000 единиц печатающих устройств в офисах пяти федеральных округов присутствия банка.

- У нас большой опыт обслуживания печатной техники и знание банковской специфики. Тем не менее, этот контракт для нас знаковый. На сегодняшний день – это наш самый крупный внешний контракт по услуге покопийной печати, - говорит член Совета директоров компании СберСервис Марат Хайретдинов. – Наши партнеры смогут на деле оценить единые стандарты качества, оперативность обслуживания и коммерческую выгоду услуги.

- На открытом аукционе предложение компании было выбрано из 11 представленных, - говорит вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Андрей Иващенко. - Мы уверены, что опыт технической поддержки, а также надежность компании обеспечат высокое качество сервиса покопийной печати в «Открытии».

Для оперативного решения задач партнеры планируют интегрировать системы ServiceDesk и обеспечить подключение банка к системе мониторинга качества СберСервиса для контроля уровня сервиса и качества обслуживания оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU