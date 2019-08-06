Белгородка взыскала с предприятия заработную плату в размере 267 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-06T18:25:22+03:00

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На исполнении в Белгородском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании с одного из белгородский предприятий в пользу бывшей работницы средней заработной платы. За время вынужденного прогула, а также, учитывая компенсацию морального вреда и судебные расходы, общая сумма задолженности составила 267 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил постановление о возбуждении исполнительного производства руководству комбината, где работа женщина, и предупредил, что в случае невыполнения требования исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор.

Руководство организации предоставило судебному приставу-исполнителю документы, подтверждающие оплату задолженности на сумму 194 800 рублей до возбуждения исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель снизил размер задолженности на указанную сумму, а на остаток - вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.

Оставшаяся часть долга, а также исполнительский сбор были списаны с банковского счета должника. Денежные средства перечислены взыскательнице, ее нарушенные трудовые права восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU