СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-06T15:42:09+03:00

Белгородка отсудила у хозяйки покусавшего ее добермана 50 тысяч рублей. Фото из открытых источников.

Изменить размер текста: A A

Белгородка подала в суд на хозяйку пса, который ее покусал во время прогулки. Суд признал вину, так как собаку выгуливали в общественном месте без намордника, сообщают в пресс-службе областного суда.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел в конце января в Губкине. Доберман, который гулял с хозяйкой, был без намордника. Сорвавшаяся с поводка собака напала на проходившую мимо женщину и укусила ее. Женщине пришлось больше месяца проходить лечение и находиться под наблюдением врача.

Когда же ее здоровье было восстановлено, пострадавшая обратилась в суд, попросив возместить ей моральный вред. Суд удовлетворил требования истицы, признав, что владелица пса нарушила правила его содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU