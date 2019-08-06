18-летний житель Белгорода пойдет под суд за уклонение от службы в армии

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-06T12:30:25+03:00

Парень получил повестку еще в мае, но в военкомат в назначенное время не пришел

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В Белгородской области под суд за уклонение от воинской службы отдадут 18-летнего жителя Губкина. Молодой человек повестку получил еще в мае, но в назначенное время в военкомат не пришел.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области, молодой губкинец получил повестку лично в руки. Это было в мае 2019 года. Он прошел медкомиссию и по ее результатам был признан годным для прохождения воинской службы. Но в военкомате молодого человека так и не увидели. Не пришел он в военкомат и после повторно врученной повестки, которую получил на руки в июне.

По факту уклонения от службы в армии было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU