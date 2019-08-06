Белгородец пытался продать государственные награды в аэропорту областного центра

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-06T14:16:39+03:00

Транспортные полицейские обнаружили у мужчины орден Отечественной войны 2 степени, две медали «За трудовую доблесть», а также юбилейные медали

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Сотрудникам уголовного розыска Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-профилактических мероприятий удалось выявить гражданина, который через Интернет размещал объявления о продаже государственных наград. Они задержали 45-летнего злоумышленника в международном аэропорту Белгорода при попытке сбыта наград. У мужчины обнаружены и изъяты орден Отечественной войны 2 степени с удостоверением, две медали «За трудовую доблесть» с удостоверениями, юбилейные медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Участнику войны», «50 лет Вооруженных сил СССР» и «60 лет Вооруженных сил СССР».

Проведенная культурно-историческая экспертиза установила, что изъятые медали являются государственными наградами СССР.

В отношении гражданина отделением дознания Белгородского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (в размере до 80 тысяч рублей) или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU