2019-08-06T13:42:42+03:00
Общество

Только за сутки в Белгородском регионе обнаружено более двухсот взрывоопасных предметов

Их нашли грибники в районе села Сухосолотино Ивнянского района
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Эхо войны в Белгородской области слышно и спустя много лет. Практически ежедневно взрывотехникам Главного управления МЧС России по Белгородской области приходится ликвидировать снаряды времен Великой Отечественной войны, найденные при разных обстоятельствах. 5 августа их в районе села Сухосолотино Ивнянского района случайно нашли грибники.

Грибники об опасной находке сообщили по телефону «112». К месту обнаружения незамедлительно выехали взрывотехники поисково-спасательной службы области. Проведя тщательное обследование территории, взрывотехники извлекли из земли 233 единицы взрывоопасных предметов, среди которых оказались 16 артиллерийских снарядов, 147 минометных мин, 8 гранат РПГ-40, 15 гранат РГД-33, 46 крупнокалиберных патронов и граната Ф-1.

Еще две минометные мины в этот день были обнаружены в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в районе улицы Пионерская.

Все опасные находки были изъяты и ликвидированы взрывотехниками поисково-спасательной службы области на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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