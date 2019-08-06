В Белгороде введена в эксплуатацию первая в Центральной России цифровая подстанция

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-06T11:55:50+03:00

До конца года энергетики реализуют в регионе еще целый ряд не имевших ранее аналогов проектов

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В Белгородской области состоялась торжественная церемония открытия подстанции 35/10 кВ «Никольское». Это первая цифровая подстанция на территории Центрального региона России. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Подстанция «Никольское» — один из самых современных энергообъектов в России. В рамках Концепции цифровой трансформации центр питания реконструирован с применением международных стандартов МЭК 61850. Программные комплексы на микропроцессорной элементной базе интегрированы с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА. Введение цифровых технологий позволит существенно повысить качество электроснабжения потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU