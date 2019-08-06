2019-08-06T11:07:41+03:00
Происшествия

В ДТП под Белгородом один человек пострадал и двое погибли

По предварительным данным, водитель «ЗИЛа» не уступил дорогу легковушке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло 5 августа в шестом часу вечера на трассе «Таврово – Разумное – Новосадовый». По предварительным данным, 55-летний водитель «ЗИЛа» не уступил дорогу легковушке.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что при столкновении погибли два человека. Авария унесла жизни 71-летней женщины и 70-летнего мужчины, находившихся в качестве пассажиров в автомобиле «ВАЗ 2115». От полученных травм они скончались на месте происшествия. 42-летний водитель легкового автомобиля получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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