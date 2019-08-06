СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-06T10:05:45+03:00

Белгородские поисковики приняли участие в военной реконструкции 1943 года. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Поисковый отряд «Память» при УФССП России по Белгородской области принял участие в военно-исторической реконструкции, которая прошла в Яковлевском городском округе вблизи Мемориала «Огненная дуга».

Историческая реконструкция была посвящена 76-й годовщине освобождения Белгородской области от немецко-фашистских захватчиков. В ней приняли участие более 120 человек из разных регионов России. Участники воспроизвели эпизод боя в июле 1943 года, когда 14-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада 6-ой Гвардейской Армии героически держала оборону высоты 254,5.

Командир отряда, заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава Губкинского районного отдела Валерий Подколзин в форме лейтенанта разведчика командовал ротой прорыва. Дмитрий Муратов, судебный пристав по ОУПДС, как боец противотанкового взвода, поддерживал советских солдат огнем из пулемета «Максим». Михаил Толмачев, судебный пристав по ОУПДС участвовал в реконструкции как немецкий танкист.

Зрителям показали военную технику времен Великой Отечественный войны: немецкий легкий танк «LT vz.38», противотанковые орудия «ЗИС-3», бронеавтомобиль «БА-64», «ГАЗ 67», мотоциклы BMW. После боя все желающие смогли отведать солдатской каши из настоящей полевой кухни.

Необходимо отметить что поисковики региональной службы принимали участие не только в военно-исторических реконструкций на Белгородской земле, но также в Воронеже, Крыму, Липецке, Курске и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU