В Белгородской области мужчины устроили поножовщину из-за должности мелиоратора
Один из претендентов оказался на больничной койке
.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, работники одного из предприятий Корочанского района во время застолья решили выяснить, кто из них займет должность главного мелиоратора. Мирное общение переросло в ссору, во время которой один из оппонентов схватился за нож. 42-летний мужчина нанес коллеге удар в живот. На крики сбежались соседи и вызвали скорую.
53-летнего пострадавшего с колото-резанными ранами доставили в больницу. Сейчас опасности для его жизни нет.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU