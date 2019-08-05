2019-08-05T17:14:19+03:00
Общество

Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов

Решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой приняли Сбербанк и Министерство науки
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фото: предоставлено рекламодателем.фото: предоставлено рекламодателем.
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С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент не превышающей 9%.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.

- Мы стремимся поддержать наших клиентов в решении важных жизненных вопросов, таких как получение высшего образования в ведущих образовательных учреждениях страны. Льготный образовательный кредит действительно востребованный продукт, благодаря ему ежегодно приступали к обучению более 3500 клиентов. Мы надеемся, что образовательный кредит с льготной ставкой и гибкой системой погашения позволит студентам выбирать ВУЗ не из принципа финансовой доступности, а по призванию и интересу, - рассказал директор дивизиона «Занять и Сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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