«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-05T14:06:21+03:00

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«Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в ЦФО. Компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.

В рамках работ с 2019 по 2021 годы цифровой провайдер подключит к сети передачи данных (ЕСПД) и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов. «Ростелеком» организует узлы доступа в ЕСПД, в состав оборудования которых войдут криптомаршрутизаторы отечественного производства. Работы пройдут в три этапа.

- В ближайшие два с половиной года «Ростелеком» будет заниматься подготовкой инфраструктуры для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в девяти регионах Центра России. За это время мы обеспечим доступ к телекоммуникационным услугам социально-значимых объектов. Сделаем все, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Как минимум потому, что владеем крупнейшей в стране волоконно-оптической сетью и накопили богатейший опыт реализации телекоммуникационных проектов национального масштаба, - отметил Андрей Леваков, заместитель директора МРФ «Центр» – технический директор.

В Белгородской области за счет инвестиционных средств компании ПАО «Ростелеком» построена единая инфокоммуникационная сеть, к которой уже подключено около четырех тысяч социально значимых объектов. Новая программа предусматривает подключение к сети передачи данных и к сети Интернет 513 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU