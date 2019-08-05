«Открытие» поддержит вкладчиков «РАМ Банка»
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» победило в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ООО «РАМ Банк» (рег. № 3480, г. Москва) и является единственным агентом.
Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве, в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 миллиона рублей. Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь.
Размер страховой ответственности АСВ по вкладам физических лиц ООО «РАМ Банк» составляет 525,8 миллиона рублей, из которых 18,4 приходится на вклады малых предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»