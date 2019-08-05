2019-08-05T13:31:16+03:00
Экономика

«Открытие» поддержит вкладчиков «РАМ Банка»

Выплаты по наступившему 26 июля страховому случаю стартуют сегодня, 5 августа
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..Фото: "КП" Архив
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ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» победило в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ООО «РАМ Банк» (рег. № 3480, г. Москва) и является единственным агентом.

Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве, в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 миллиона рублей. Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь.

Размер страховой ответственности АСВ по вкладам физических лиц ООО «РАМ Банк» составляет 525,8 миллиона рублей, из которых 18,4 приходится на вклады малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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