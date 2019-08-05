Двух жителей Белгородского района задержали за кражу с поля кукурузы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-05T12:03:38+03:00

За кражу кукурузы с поля двум белгородцам грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Белгородский районный отдел полиции с заявлением о краже кукурузы с поля обратились представители сельхозпредприятия. Участковый уполномоченный задержал подозреваемых. По данным пресс-службы областного УМВД, ими оказались двое 23-летний и 31-летний местные жители.

По предварительным данным, парни на своем автомобиле подъехали к кукурузному полю и, воспользовавшись тем, что оно не охраняется, нарвали 16 мешков початков общим весом 260 килограммов. Похищенное они хотели продать, однако не успели, так как были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU