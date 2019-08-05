2019-08-05T10:26:32+03:00
Общество

В Белгороде прошел турнир по боевому самбо среди росгвардейцев

За титул победителя боролись более 30 спортсменов в пяти весовых категориях
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В Белгороде на спортивной базе вневедомственной охраны прошло первенство по боевому самбо среди подразделений Росгвардии. Всего за титул победителя боролись более 30 спортсменов в пяти весовых категориях.

В качестве почетного гостя и главного судьи соревнований на мероприятие был приглашен заслуженный тренер России, судья высшей категории по самбо Николай Коровяковский. Перед проведением чемпионата он провел мастер-класс для участников состязаний, зрителей и болельщиков, где продемонстрировал болевые приемы и элементы единоборства.

По итогам состязаний сильнейшей стала команда ОМОН, второе место завоевали офицеры СОБР, а тройку лидеров замкнули росгвардейцы из вневедомственной охраны.

Награды победителям вручил врио начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Мамука Кочиев. Он отметил, что самбо — это именно тот вид единоборства, который развивает сильную, волевую личность, способную достойно противостоять любым вызовам.

Отметим, что победители соревнований выступят на чемпионате Центрального округа по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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