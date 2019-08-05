2019-08-05T10:09:21+03:00
Общество

5 августа в Белгороде открытием поста №1 у Вечного огня начались торжества в честь Дня города

Сегодня в программе праздника – выставки работ художников, фотовыставки, показ ретроавтомобилей, вокальный детский праздник и концерт Полины Гагариной
Ирина ТАРАСОВА
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Смена торжественного караула у Вечного огня.Смена торжественного караула у Вечного огня.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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5 августа открытием поста №1 и возложением цветов к Вечному Огню в 9.00 начались торжества в честь Дня города в Белгороде. В программе праздника сегодняшнего дня – множество выставок, вокальный детский праздник, показ ретроавтомобилей и многое другое. А завершится День города концертом Полины Гагариной на Соборной площади и праздничным фейерверком.

В парке Победы сегодня с 10.00 – 22.00 будут работать выставки работ белгородских художников и учащихся художественных школ, книжно-иллюстративные выставки, фотовыставки, выставки техники военных лет и современного оружия, ретроавтомобилей, мастер-классы, фотозоны.

В 11.00 состоится VI открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица».

На Центральном городском пляже в 9.00 проходит турнир по пляжному волейболу среди ветеранов спорта.

По городу с 11.00 до 15.00 продолжит курсировать маршрут троллейбуса №8. Брендированный «Троллейбус Победы» с раздачей порций солдатской каши пользуется большой популярностью у горожан и гостей города.

На площадке у кинотеатра «Победа» с 10.00 до 12.00 будет проходить вокальный праздник «Детский голос Белогорья».

На Соборной площади в 19.00 выступят творческие коллективы Белгорода. Затем состоится концерт популярной российской певицы, звезды песенного конкурса «Евровидение-2015» Полины Гагариной. В 22.00 праздничный фейерверк завершит 4-дневной празднование города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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