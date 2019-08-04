В Старом Осколе прошел юбилейный фестиваль «Оскольская лира»

4 Авг. 22:33 2019-08-04T22:33:28+03:00

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Более 120 участников из Воронежа, Москвы, Курска, Старого Оскола и даже Ванкувера (Канада) приняли участие в XXX юбилейном Международном молодежном фестивале поэзии и авторской песни «Оскольская лира-2019», который проходил на площадке Центра молодежный инициатив. И пусть он был не так многочислен, как в предыдущие годы, но людей, которые собрались на фестиваль, как и прежде, объединила любовь. К поэзии, к музыке, к творчеству.

В прагматичный век желание делиться своим творчеством у многих вызывает лишь улыбку. Есть и такие, кто утверждает, что фестиваль отжил свое, что это уже совсем не те романтические встречи у костра, где пелись песни под гитару далеко за полночь, а сам фестиваль длился несколько дней.

Но сердца тех, кто принял участие в «Осколькой лире-2019» также горячи, они не менее, если не более, талантливы, чем их предшественники. И готовы ехать за тридевять земель, чтобы их поэтическое слово, их песни были услышаны.

Гран-при на юбилейном фестивале был вручен Лике Александриди из Москвы. Оскольчанке Евгении Ильясовой достался специальный приз – запись песни на студии звукозаписи «Aglaomorpha».

Участники и лауреаты фестиваля получили ценные подарки и дипломы. Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU