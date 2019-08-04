В Белгороде проходит фестиваль «Русская каша»

4 Авг. 21:53 2019-08-04T21:53:52+03:00

Каши, сыры, органические продукты и еще многое другое можно отведать от лучших мастеров-кулинаров

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Многие белгородцы и гости города воспользовались возможностью отведать всевозможных вкусняшек на фестивале «Русская каша», который вот уже в пятый раз проходит в областном центре. Угоститься можно было не только кашами на разный вкус, но другими вкусняшками. Посетителям мастера-кулинары предлагали разнообразные сыры, органические продукты, шашлыки, копчености и многое другое.

Тем же, кто по каким-то причинам не смог придти на площадку к белгородской Диораме, где развернулся фестиваль, отведать русскую кашу предлагали в специально курсирующем троллейбусе по маршруту кинотеатр «Русич» - Белгородский Арбат – парк Победы. И желающих отведать угощение было немало.

Мастерство кулинаров оценила и гостя из Воронежа Евгения.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Организаторы фестиваля утверждают, что с каждым годом масштабы фестиваля «Русская каша» растут. Если в прошлом году посетители смогли продегустировать около 3 тысяч порций каши, то в этом году приготовлено целых 15 тысяч. Хватит на всех желающих, утверждают устроители фестиваля «Русская каша».

ИСТОЧНИК KP.RU