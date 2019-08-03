2019-08-03T13:21:49+03:00
Общество

В Белгородской области воссоздадут исторический бой 6-7 июля 1943 года

Реконструкция пройдет 4 августа в Яковлевском городском округе
Ирина ТАРАСОВА
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Обелиск, выполненный в виде двух мечей. Фото: www.sevmb.comОбелиск, выполненный в виде двух мечей. Фото: www.sevmb.com
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4 августа жителей и гостей Белгородской области соберет региональный фестиваль исторической реконструкции «Время патриотов», посвященный 76-й годовщине освобождения Белгородской области. Исторический бой 6-7 июня 1943 года воссоздадут на мемориале «В честь героев Курской битвы», сообщает пресс-служба администрации Яковлевского городского округа.

С 9 часов у мемориала начнут работать интерактивные площадки советского и немецкого полевых госпиталей, боевых укреплений, узел связи, выставка военной техники. В 12 часов начнется реконструкция боя. В ней примут участие более 120 реконструкторов из разных регионов России, а также можно будет увидеть более десяти единиц военной техники, в том числе немецкий танк.

Напомним, что 6–7 июля 1943 года на высоте 254,5 героически держали оборону советские воины 14-й истребительной противотанковой артиллерийской бригада 6-ой Гвардейской Армии. В этом бою было подбито и уничтожено около 200 вражеских танков.

В апреле 1973 года, в год 30-летия Курской битвы, на мемориале белгородцы, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда высадили каштановую аллею, которую назвали "Аллеей Героев". Венчает ее обелиск, выполненный в виде двух мечей, символизирующий Воронежский и Степной фронт, воины которых сражались на южном фасе Курского выступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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