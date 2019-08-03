СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-03T11:38:56+03:00

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Сегодня, 3 августа, в Старом Осколе в 8 часов на площадке Центра молодежных инициатив стартовал XXX Международный молодежный фестиваль поэзии и авторской песни «Оскольская лира-2019». Полным ходом идет работа творческих мастерских – поэтической, авторской, исполнительской. Гостей и участников фестиваля ждут мастер классы по вокалу и игре на музыкальных инструментах. А также знакомство с литературным творчеством участников Фестиваля разных лет, о котором рассказывает информационный стенд, подготовленный Центральной библиотекой имени Александра Пушкина. В рамках Фестиваля состоится концерт лауреатов прошлых лет и показ фильма об истории Фестиваля.

В Старом Осколе стартовал юбилейный XXX Международный фестиваль «Оскольская лира».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Завершится Фестиваль подведением итогов, объявлением победителей и вручением наград. А пока – желаем участникам побед, а гостям – хорошего настроения. Тем более, что в прошлом году Фестиваль, который проводится ежегодно, по ряду причин не смог состояться. Но его нынешние организаторы полны решимости вернуть Фестивалю утраченных былой дух романтики и творческого накала.

В Старом Осколе стартовал юбилейный XXX Международный фестиваль «Оскольская лира».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Напомним, что фестиваль «Оскольская лира» основан в 1989 году старооскольскими поэтами Александром Машкарой, Татьяной Олейниковой и музыкантом и композитором Григорием Левицким. «Оскольская лира» - один из немногих фестивалей авторской песни, где представлен акустический, неформатный рок-н-ролл.

ИСТОЧНИК KP.RU