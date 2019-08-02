2019-08-02T17:28:10+03:00
Общество

С праздником, крылатая пехота!

Сотрудники Лебединского ГОКа, прошедшие службу в десантных войсках, приняли участие в праздновании
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Фото: Наталья ХристославенкоФото: Наталья Христославенко
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Сегодня наша страна отмечает День ВДВ. В Губкине главным местом ежегодных встреч считается памятник воинам-интернациалистам. Сюда приходят сотни десантников «при параде». Среди них много людей, которые на гражданке освоили созидательную профессию горняков и металлургов. Но сегодня, спеша на встречу с боевыми товарищами, так же надели тельняшки и береты. И с улыбкой признавались: они гордятся службой в крылатой пехоте!

- Я счастлив, что мне выпала честь служить в десантных войсках, - поделился Александр Дьяконов, машинист бульдозера. – Это изменило мою жизнь и взгляды, воспитало. Я встретил надёжных и верных друзей, на которых можно положиться всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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