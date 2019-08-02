В Белгороде рыбу будут продавать прямо с лодок
В Белгороде живую рыбу будут продавать прямо со специализированных лотков. Лотки для продажи рыбы будут напоминать лодки. Уже подписано постановление об утверждении типового решения внешнего вида нестационарного торгового объекта. Его 1 августа подписал мэр Белгорода Юрий Галдун.
«Лодки» для продажи рыбы будут выполнены в двух вариантах – горизонтальном и вертикальном. Известно, что торговый объект может быть зафиксированным, где нос лодки образует крышу небольшого домика. Есть и передвижной вариант. Это будет небольшая тележка в виде усеченного судна.
Напомним, что пиво и лимонад на разлив в Белгороде продают исключительно из лотков, стилизованных под бочки.
ИСТОЧНИК KP.RU