СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-02T16:36:14+03:00

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Центральная библиотека имени Пушкина Старого Оскола становится известной на всю Россию благодаря обновленному фасаду. В создании нового облика библиотечных стан приняли участие московские, питерские, нижегородские и пермские художники. На интернет-просторах России на своих страницах России крупные миллионные паблики и известные блогеры выкладывают фото старооскольской библиотеки.

Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета. Открытый источник.

Напомним, что еще в конце июня и первые недели июля в социальных сетях шли бурные обсуждения на тему:«Что происходит с библиотекой?». Позже стало известно, что обновленный фасад стал подарком для читателей и жителей города к 45-летию ОЭМК и 220-летию Александра Пушкина.

А накануне Дня металлургов, 18 июля, волонтеры и маленькие художники города завершили роспись библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU