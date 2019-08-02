2019-08-02T16:36:14+03:00
Общество

Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета

В обновлении здания Центральной библиотеки имени Пушкина участвовали московские, питерские, нижегородские и пермские художники
Ирина ТАРАСОВА
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Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета. Фото сообщества "Старый Оскон. Новости" ВКонтакте.Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета. Фото сообщества "Старый Оскон. Новости" ВКонтакте.
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Центральная библиотека имени Пушкина Старого Оскола становится известной на всю Россию благодаря обновленному фасаду. В создании нового облика библиотечных стан приняли участие московские, питерские, нижегородские и пермские художники. На интернет-просторах России на своих страницах России крупные миллионные паблики и известные блогеры выкладывают фото старооскольской библиотеки.

Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета. Открытый источник.

Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета. Открытый источник.

Напомним, что еще в конце июня и первые недели июля в социальных сетях шли бурные обсуждения на тему:«Что происходит с библиотекой?». Позже стало известно, что обновленный фасад стал подарком для читателей и жителей города к 45-летию ОЭМК и 220-летию Александра Пушкина.

А накануне Дня металлургов, 18 июля, волонтеры и маленькие художники города завершили роспись библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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