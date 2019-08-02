2019-08-02T13:04:58+03:00
Общество

В Белгородском районе таксист обворовал пассажирку на 60 тысяч рублей

После жалобы в диспетчерскую службу водитель привез опустошенную сумку к дому женщины и выбросил из окна автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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На днях в белгородский райотдел позвонила 25-летняя девушка. Она сообщила, что ее обворовал водитель такси.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался двадцатилетний житель областного центра.

По предварительным данным, молодой человек должен был развезти сразу по нескольким адресам компанию приятелей, возвращавшихся с дня рождения. Остановившись возле дома одной из пассажирок, он пообещал подождать, пока остальные помогут ей разгрузить вещи, а затем продолжить движение по маршруту. Однако, увидев забытую в салоне сумочку, водитель скрылся.

Обнаружив кражу, пассажирка сначала позвонила в диспетчерскую службу. Через несколько минут водитель вернулся к ее дому и выбросил из окна машины опустошенную сумочку – кошелька с деньгами, и ювелирных изделий в ней уже не было. Сумма ущерба, причиненного жительнице Белгородского района, составила около 60 тысяч рублей.

К счастью, правоохранители успели изъять похищенные у нее вещи. В скорее их вернут законной владелице. По данным пресс-службы УМВД региона по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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