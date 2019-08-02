СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-02T13:00:32+03:00

Белгородская транспортная компания оплатила штраф только после ареста дорогого авто. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Белгородская транспортная компания оплатила административный штраф после ареста дорогостоящего автомобиля. Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей

На исполнении в отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительно производство о взыскании ООО ТК «МИТРА» административного штрафа за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Добровольно и в установленные сроки компания штраф не оплатила, в связи с этим к должнику были применены меры принудительного исполнения.

Получив сведения о наличии зарегистрированного имущества, судебный пристав-исполнитель вручил руководству компании требование о предоставлении автомобиля «BMW X5 XDRIVE 35 I» для наложения ареста.

Только после ареста авто должник оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 28 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU