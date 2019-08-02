2019-08-02T11:30:39+03:00
Происшествия

В Белгороде задержан взломщик автомобилей

Злоумышленник похищал из салонов машин все, что подворачивалось под руку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В первый отдел полиции с заявлениями об автокражах обратились сразу два местных жителя. Проснувшись утром, оба обнаружили, что их машины обчистили.

Оперативникам удалось раскрыть кражи. По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали 25-летнего ранее судимого белгородца.

По предварительным данным, молодой человек прогуливался по ночному городу в поисках наживы. В одном из дворов он заметил припаркованную «Газель». При помощи монтировки, которую он прихватил с собой, злоумышленник отжал пассажирскую дверь и вытащил из машины мобильный телефон, автомагнитолу, сабвуфер и радар-детектор общей стоимостью около 14 тысяч рублей.

На этом парень не остановился. Отправившись в другой двор, он нашел еще один автомобиль аналогичной марки. Отжав стеклоподъемник, злоумышленник похитил из салона магнитолу стоимостью 7 тысяч рублей. Наворованное молодчик продал, а деньги вскоре потратил.

За кражи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что молодой человек проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета
В Белгородском регионе в такси появятся глухие и слабослышащие водители
В Белгородском районе таксист обворовал пассажирку на 60 тысяч рублей
Белгородская транспортная компания оплатила штраф только после ареста дорогого авто
В Белгородской области в пьяном ДТП пострадала 15-летняя пассажирка
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Белгородка разводила модниц под предлогом продажи одежды
Белгородец украл телевизор из квартиры родной матери
В Белгороде на рецидиве пьяной езды попался мотоциклист, а в Старом Осколе – водитель авто
Белгород пролетел мимо чемпионата мира по волейболу-2022
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» впервые пройдет игра «Что? Где? Когда?»
В Грайвороне полицейские почтили память погибшего 19 лет назад сослуживца
В Белгороде начало августа будет холоднее и дождливее обычного
Лебединский ГОК: эффективная забота об экологии
В Белгороде мужчина пришел в суд с пистолетом
Мэр Белгорода и воспитанница нового детсада вместе перерезали красную ленточку
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В Губкине инспекторы ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами
В Белгородской области полицейские раскрыли кражу высоковольтного кабеля
Ночью в Старом Осколе 23-летний парень пострадал при падении с мотоцикла
В Белгородской области половина мобильных абонентов «Ростелекома» выбрала «Новую историю»