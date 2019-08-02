В Белгороде задержан взломщик автомобилей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-02T11:30:39+03:00

Злоумышленник похищал из салонов машин все, что подворачивалось под руку

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В первый отдел полиции с заявлениями об автокражах обратились сразу два местных жителя. Проснувшись утром, оба обнаружили, что их машины обчистили.

Оперативникам удалось раскрыть кражи. По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали 25-летнего ранее судимого белгородца.

По предварительным данным, молодой человек прогуливался по ночному городу в поисках наживы. В одном из дворов он заметил припаркованную «Газель». При помощи монтировки, которую он прихватил с собой, злоумышленник отжал пассажирскую дверь и вытащил из машины мобильный телефон, автомагнитолу, сабвуфер и радар-детектор общей стоимостью около 14 тысяч рублей.

На этом парень не остановился. Отправившись в другой двор, он нашел еще один автомобиль аналогичной марки. Отжав стеклоподъемник, злоумышленник похитил из салона магнитолу стоимостью 7 тысяч рублей. Наворованное молодчик продал, а деньги вскоре потратил.

За кражи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что молодой человек проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU