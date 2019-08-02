2019-08-02T08:16:37+03:00
Происшествия

В Белгороде на рецидиве пьяной езды попался мотоциклист, а в Старом Осколе – водитель авто

Любителям прокатиться подшофе грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Ночью 28 июля сотрудники ДПС остановили на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде водителя мотоцикла «Ямаха». По данным полиции, у парня на лицо были признаки алкогольного опьянения. А в Старом Осколе инспекторы ГИБДД задержали 31-летнего ранее лишенного прав автомобилиста. Внешне он также выглядел нетрезвым. Проходить медицинское освидетельствование оба водителя отказались.

При проверке их по базе данных выяснилось, что мужчины уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. На этот раз им грозит уголовное наказание. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении обоих возбуждены уголовные дела. Напомним, за рецидив пьяной езды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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