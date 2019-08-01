Белгород пролетел мимо чемпионата мира по волейболу-2022

1 Авг. 19:36 2019-08-01T19:36:37+03:00

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В четверг Международная федерация волейбола назвала два последних города, которые в 2022 году будут принимать чемпионат мира по волейболу. Ими стали Кемерово и Ярославль. Белгород, который с большой долей вероятности претендовал на проведение чемпионата, увы, отстранен от права принимать у себя чемпионат.

Кемерово и Ярославль присоединились к другим 8 городам: Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Красноярску, Казани, Екатеринбургу, Уфе и Новосибирску. Десять городов раскинулись по всей территории России, что позволит большому количеству болельщиков увидеть матчи турнира, считают в Международной федерации волейбола.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу будет проходить с 26 августа по 11 сентября в 2022 году. В Белгороде даже начали строить арену под чемпионат мира на 10 тысяч человек. Последний мужской чемпионат мира на территории России проходил еще со времена Советского Союза в 1952 и 1962 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU