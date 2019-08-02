2019-08-02T10:29:37+03:00
Общество

Белгородка разводила модниц под предлогом продажи одежды

Предприимчивую девушку подозревают в мошенничестве
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Предприимчивой белгородке грозит до пяти лет лишения свободы.Предприимчивой белгородке грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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Жертвами обмана стали три жительницы разных регионов России. Женщины нашли в одной из соцсетей объявление о продаже одежды и сделали заказы. Однако свой товар они так и не получили. После его оплаты продавец просто перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного покупательницам, составила порядка 33 тысяч рублей.

Злоумышленницу вычислили белгородские сыщики. В афере подозревают 21-летнюю местную жительницу. В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предприимчивой девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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