В Белгороде начало августа будет холоднее и дождливее обычного

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-01T17:33:53+03:00

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Синоптики рассказали, что в Центральном федеральном округе, а также в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа России в начале августа будет холоднее обычного. Так, сегодня дневная температура в Белгороде составила всего +19 градусов. Завтра, 2 августа, в областном центре днем будет также прохладно, а ночью температура опустится до +13.

В субботу, 3 августа, белгородцам обещают облачную с прояснениями погоду при дневной температуре +22 (ночью +12) градусов. В воскресенье, 4 августа дневная температура составил +20, ночью +12 градусов, возможен небольшой дождь.

Синоптики говорят, что к средним многолетним значениям температура вернется ближе ко второй половине августа. Приятные новости для тех, кто собирается в августе провести отпуск на черноморских курортах. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, временами она может подниматься и до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU