В Белгороде мужчина пришел в суд с пистолетом

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-01T16:50:00+03:00

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В Белгороде при попытке пронести в здание Октябрьского суда пистолет судебными приставами был задержан мужчина, сообщают в пресс-службе регионального УФССП. Произошло это после того, как судебные приставы объяснили, какие предметы запрещены к проносу в здание суда и предложили их выложить, если они при себе есть. Тогда белгородец достал травматическое оружие и предъявил документы, подтверждающие его право на хранение и ношение оружия. Как объяснил мужчина, он пришел за решением суда по гражданскому делу, а травматический пистолет носит при себе для самообороны.

В региональной службе УФССП отмечают, что с начала текущего года судебные приставы выявили 673 запрещенных предмета при проходе в здание суда. Их, как правило, находят при личном досмотре посетителей. В ведомстве напоминают, что нарушителей ждут административные наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU