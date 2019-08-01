Мэр Белгорода и воспитанница нового детсада вместе перерезали красную ленточку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-01T16:00:55+03:00

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Современное двухэтажное здание детского сада №9 «Щелкунчик» на 150 мест, которое уютно расположилось на улице Машковцева, 22б, приняло первых воспитанников. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Белгорода. Юрий Галдун вместе с юной воспитанницей детсада перерезал красную ленточку, открывая церемонию.

Для почетных гостей заведующая Мария Дудар провела экскурсию по зданию площадью в 2891 квадратных метров и рассказала об образовательных программах учебного заведения.

В детском саду созданы семь групп, в том числе для детей раннего возраста. В здании оборудованы музыкальный и физкультурный залы, лингафонный кабинет и сенсорная комната. Для детей и родителей с ограниченными возможностями входы в групповые помещения оборудованы пандусами. В саду установлена современная система видеонаблюдения. В каждой группе имеется видеодомофон. Воспитатели могут увидеть посетителя и идентифицировать его, не выходя из помещения.

На территории детского сада оборудована спортивная площадка с искусственным покрытием. В день открытия для детей здесь устроили настоящий праздник с аниматорами и ростовыми куклами.

Отметим, что в микрорайоне «Крейда» вопрос открытия нового детского сада стоял достаточно остро, поэтому строительство здесь нового детского сада значительно снизило социальную напряженность, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU