В Губкине инспекторы ДПС задержали пьяного водителя с поддельными правами

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-01T13:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 28 июля инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили в одном из сел Губкинского городского округ автомобиль «ВАЗ-21150». За рулем находился явно нетрезвый мужчина, что подтвердило медосвидетельствование. Права, которые он предъявил сотрудникам ГИБДД, оказались ненастоящими. Автомобилист признался, что купил удостоверение в другом регионе.

Сейчас мужчина отбывает 10 суток административного ареста за пьяную езду без прав. Не исключено, что вскоре после освобождения ему придется вернуться за решетку. Отделом дознания ОМВД России по г. Губкину в отношении него возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Санкции этой статьи предусматривают до шести месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU