В Белгородской области полицейские раскрыли кражу высоковольтного кабеля

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-01T12:30:47+03:00

В Белгородской области двое мужчин могут лишиться свободы за кражу кабеля. Фото: "КП" Архив

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В ОМВД России по Чернянскому району с сообщением о краже высоковольтного кабеля обратились представители строительной компании. При проведении проверки по заявлению участковый уполномоченный установил личности подозреваемых. Злоумышленников задержали.

По предварительным данным, двое рабочих прокладывали кабель к одной из электростанций. Закончив работу, мужчины обнаружили, что у них осталось 20 метров материла. Вместо того, чтобы вернуть провод на склад, злоумышленники похитили его. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила 102 тысячи рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время похищенное изъято. В отношении задержанных – 46-летнего губкинца и 54-летнего жителя Белгородского района, возбуждено уголовное дело. За кражу, совершенную в группе лиц, им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU