В Белгородской области половина мобильных абонентов «Ростелекома» выбрала «Новую историю»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-01T10:55:21+03:00

В линейке три предложения с одинаковой абонентской платой, которые отличаются количеством минут и объемами интернет-трафика

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Более 50% абонентов сотовой связи от «Ростелекома» в Белгородском регионе предпочли тарифные планы линейки «Новая история».

- Более восьми тысяч белгородцев выбрали «Новые истории» от «Ростелекома». Эта линейка позволяет собрать пакет услуг под запросы отдельного пользователя или целой семьи. Например, на одном тарифе можно подключить до пяти SIM-карт к общему счёту. А другой предусматривает до четырёхсот минут разговоров с любыми номерами страны. Абонент всегда может выбрать подходящий тариф. Так «Новая история. В сети» – это большой объём трафика, «Новая история. В разговоре» –минут, а «Новая история. Везде» совмещает в себе оба преимущества, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Во все тарифы «Новая история» входят безлимитные звонки на фиксированные и мобильные номера «Ростелекома» по всей стране, а также бесплатный доступ к трем социальным сетям, мессенджерам и годовая подписка на развлекательную платформу Wink.

Стать мобильным абонентом «Ростелекома» просто: нужно оформить новый договор, или перейти в сеть провайдера с номером от другого оператора. В рамках Акции «Добро Пожаловать» новым клиентам дается возможность опробовать сотовую связь «Ростелекома» со скидкой 20%. Для этого надо прийти со своей симкой и выбрать тариф «Семейная история» или «Целая история».

Подробности об условиях подключения и тарифах можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU